Хорватия - Англия

хорваты 3х жильные 3 матча по 120 минут хватило бы еще сил на финал
|10 тур
|9 сентября, среда
|23:00
|Англия
|5:1
|Хорватия
|3 тур
|10 сентября, среда
|23:00
|Хорватия
|1:4
|Англия
|10 тур
|9 сентября, среда
|23:00
|Англия
|5:1
|Хорватия
|3 тур
|10 сентября, среда
|23:00
|Хорватия
|1:4
|Англия
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7:1
|+6
|9
|2.
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3:5
|-2
|4
|3.
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3:4
|-1
|3
|4.
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2:5
|-3
|1
Классный матч! Столько много красивых эмоций подарила игра! Обе команды молодцы! Хорваты - бойцы и трудяги - дожали - и пережали - переиграли! Хорваты оказались намного выносливей - носились по полю как угорелые!
Все из-за слива в Бельгию получайте! )
смолов сучий КОЗЁЛ!
А за кого он сегодня играл? )))))))))))))))))
Он играл раньше(с хорватами)против сборной.
GO HOME ENGLAND!!!
В ПЕРЕВОДЕ ПИЗ**йте домой англичане!"!!!!
болел за Англию, но надо быть объективным, Хорваты были лучше, да и один удар в створ ворот за 120 мин не малоли для команды которая хочет играть в финале?
Кто-то болеет за англичан, а я, например, за хорватов.
Из-за одного дурачка Виды болеть за Англию не буду.
Хоть в этом матче хорваты как кривоногие, но в концовке они мне нравятся.
Да и вообще: всегдаболею ПРОТИВ англичан.
Он что, не знал, что возглас "Слава Украине" в России воспринимается, мягко говоря, с неодобрением?
Конечно знал!
И тем не менее его прокричал.
Провокатор, однако.
Если бы всё это происходило на Украине, и кто-нибудь сказал "Слава России", что было бы?
То-то и оно.
Даже ФИФА осудило Виду.
Вот это хорваты!!!2-1!!!
такую Англию, Франция разорвёт как тузик грелку....
Франция будет такую Хорватию разрывать, впрочем, с тем же исходом.