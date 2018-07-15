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Чунейт Чакир (Стамбул)
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Хорватия - Англия

11.07.2018, Среда, 21:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: Россия 1 Чемпионат мира, 1/2 финала Хорватия - Англия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 6
10 тур
9 сентября, среда 23:00 Англия 5:1 Хорватия
3 тур
10 сентября, среда 23:00 Хорватия 1:4 Англия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа E
18 тур
21 ноября, среда 23:00 Англия 2:3 Хорватия
5 тур
11 октября, среда 21:00 Хорватия 2:0 Англия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорватия 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Аргентина 3 1 1 1 3:5 -2 4
3. Нигерия 3 1 0 2 3:4 -1 3
4. Исландия 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +1637

    anri1703 12 июля 2018, 03:35

    хорваты 3х жильные 3 матча по 120 минут хватило бы еще сил на финал

    4
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 11 июля 2018, 23:52

    Классный матч! Столько много красивых эмоций подарила игра! Обе команды молодцы! Хорваты - бойцы и трудяги - дожали - и пережали - переиграли! Хорваты оказались намного выносливей - носились по полю как угорелые!

    2
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 11 июля 2018, 23:42

    Все из-за слива в Бельгию получайте! )

    1
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    Рейтинг: +558

    avera 11 июля 2018, 23:41

    смолов сучий КОЗЁЛ!

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    Рейтинг: +21134

    derrik2000 > avera 11 июля 2018, 23:52

    А за кого он сегодня играл? )))))))))))))))))

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    Рейтинг: +558

    avera > derrik2000 12 июля 2018, 17:14

    Он играл раньше(с хорватами)против сборной.

    -1
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    Рейтинг: +225

    dovakin 11 июля 2018, 23:40

    Матч был шикарный, особенно в конце 2-го тайма. Жалко англичан, с одной стороны. Столько лет родина футбола не может добраться до финала.

    2
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    Рейтинг: +380

    Гуус 11 июля 2018, 23:39

    GO HOME ENGLAND!!!
    В ПЕРЕВОДЕ ПИЗ**йте домой англичане!"!!!!

    0
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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 11 июля 2018, 23:39

    болел за Англию, но надо быть объективным, Хорваты были лучше, да и один удар в створ ворот за 120 мин не малоли для команды которая хочет играть в финале?

    1
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    Рейтинг: +21134

    derrik2000 11 июля 2018, 23:32

    Кто-то болеет за англичан, а я, например, за хорватов.
    Из-за одного дурачка Виды болеть за Англию не буду.
    Хоть в этом матче хорваты как кривоногие, но в концовке они мне нравятся.
    Да и вообще: всегдаболею ПРОТИВ англичан.

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    Рейтинг: +21134

    derrik2000 > Вот оно чё Михалыч 11 июля 2018, 23:43

    Он что, не знал, что возглас "Слава Украине" в России воспринимается, мягко говоря, с неодобрением?
    Конечно знал!
    И тем не менее его прокричал.
    Провокатор, однако.

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    Рейтинг: +21134

    derrik2000 > Вот оно чё Михалыч 11 июля 2018, 23:50

    Если бы всё это происходило на Украине, и кто-нибудь сказал "Слава России", что было бы?
    То-то и оно.
    Даже ФИФА осудило Виду.

    3
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    Рейтинг: +20784

    Странник Ан 11 июля 2018, 23:23

    Вот это хорваты!!!2-1!!!

    2
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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 11 июля 2018, 23:17

    такую Англию, Франция разорвёт как тузик грелку....

    2
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    Рейтинг: +2606

    Freyk > Koshkin@myshkyn 11 июля 2018, 23:23

    Франция будет такую Хорватию разрывать, впрочем, с тем же исходом.

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    Рейтинг: +380

    Гуус > Freyk 11 июля 2018, 23:40

    хорваты будут разрывать францию как тузик грелку!

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    Рейтинг: +2606

    Freyk > Гуус 12 июля 2018, 00:35

    Хорваты ни Данию, ни Россию не смогли обыграть без серии пенальти, единственная команда, которую они разорвали за время ЧМ — это Аргентина, но у Франции и уровень, и кондиции в сто раз лучше.

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