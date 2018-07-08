Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Коламбус
Лос-Анджелес Гэлакси - Коламбус: обзор матча 08 июля 2018
Лос-Анджелес Гэлакси
08.07.2018, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Коламбус
42'
О. Камара
56'
З. Ибрагимович (П)
67'
Р. Алессандрини
90+3'
Р. Алессандрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Коламбус
ГОЛ! 4:0!
Р. Алессандрини
Пас отдал
К. Понтиус
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Р. Алессандрини
67'
Желтая карточка
К. Понтиус
63'
61'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Ибрагимович
56'
ГОЛ! 1:0!
О. Камара
Пас отдал
Э. Коул
42'
Желтая карточка
Й. Скельвик
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
23
Перри Китчен
ЦП
6
Джонатан
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Лос-Анджелес Гэлакси
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
6
Баджо Хусидич
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Коламбус
10
Федерико Игуаин
ЦП
13
Майк Грелла
ЦФ
3-3-4
22
Бингхэм
27
Ромни
13
Сиани
3
Коул
16
Скельвик
23
Китчен
6
Джонатан
10
Дос Сантос
13
Понтиус
9
Камара
11
Ибрагимович
2-3-1-1
1
Стеффен
25
Аффул
23
Уилльямс
13
Кларк
20
Трапп
16
Хименес
7
Сантуш
9
Зардес
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Коламбус
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
6
Баджо Хусидич
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
10
Федерико Игуаин
ЦП
13
Майк Грелла
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
6
Баджо Хусидич
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
10
Федерико Игуаин
ЦП
13
Майк Грелла
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Коламбус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
Новости команд
Все
Лос-Анджелес Гэлакси
Коламбус
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Локомотив» не смог договориться с сербским нападающим из МЛС
2025.02.10 19:19
2
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
На матче с участием Месси был установлен рекорд посещаемости стадиона
2025.04.20 11:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+