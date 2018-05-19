Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Колорадо
Нью-Йорк Сити - Колорадо: обзор матча 19 мая 2018
Нью-Йорк Сити
19.05.2018, суббота, 20:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Колорадо
22'
Д. Вилья
49'
Р. Матаррита
56'
М. Моралес
74'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Колорадо
84'
Желтая карточка
Т. Смит
Желтая карточка
Т. МакНамара
83'
ГОЛ! 4:0!
Д. Вилья
74'
ГОЛ! 3:0!
М. Моралес
Пас отдал
Д. Вилья
56'
ГОЛ! 2:0!
Р. Матаррита
49'
46'
Желтая карточка
М. Азира
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
М. Моралес
22'
3'
Желтая карточка
С. Николсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
22
Майк Азира
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
1-5-2
1
Джонсон
22
Матаррита
4
Ринг
10
Моралес
21
Эррера
15
Офори
18
Тажури
14
Бергет
7
Вилья
2-1-1-2
1
Ховард
15
Смит
21
Кастильо
22
Азира
19
Николсон
20
Мэйсон
14
Баджи
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Колорадо
41
Брэд Стувер
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
18
Зак МакМат
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Колорадо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Янки Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Йорк Сити
Колорадо
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+