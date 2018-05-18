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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
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Енисей - Анжи

17.05.2018, Четверг, 15:00 мск Красноярск, стадион Манеж "Футбол-Арена "Енисей" Трансляция: Наш футбол Россия. Матчи за место в РПЛ , первый матч Енисей - Анжи
Россия. ФНЛ (2014/2015)
23 тур
18 марта, среда 19:00 Анжи 5:1 Енисей
7 тур
17 августа, воскресенье 10:00 Енисей 1:0 Анжи
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Матч за 9-е место,
22 февраля, воскресенье 19:45 Анжи 1:1
(4:2)п		 Енисей
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +13

    Карпухин Евгений 17 мая 2018, 20:29

    Оренбург - чемпион!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 17 мая 2018, 19:12

    енисейцы ай да молодцы!!! ждем вас в РФПЛ!!!

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    Рейтинг: +583

    MURAD F. A. 17 мая 2018, 16:55

    Енисей может и достоин вышки, а играть в таких условиях это позор..........

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    Рейтинг: +185

    Edward52 17 мая 2018, 16:25

    Будет правильно если Анжи вылетит. С такой беззубой защитой, нападением и вратарем делать нечего даже в ФНЛ.

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    Рейтинг: +2606

    Freyk 17 мая 2018, 16:19

    Поздравляю Аленичева и его команду!

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    Рейтинг: +380

    Гуус 17 мая 2018, 13:11

    Болеем чтобы вышли в премьер лигу Енисей и тамбов, команды уровня анжи и амкра не достойны играть вышки.

    #АВТОБУСЫнамНЕНУЖНЫ!!!!

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    Рейтинг: +3007

    h3LL1k > Гуус 18 мая 2018, 00:05

    анжи да....
    не достойная команда играя на чужом поле два раза , не сможет выиграть чемпионов два раза! XD
    Енисей,Амкар!
    Енисея и Тамбову желаю в ближайшем будущем стадионы новые!
    манежы это хорошо , но для уровня РФПЛ

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    Рейтинг: +380

    Гуус > h3LL1k 18 мая 2018, 15:50

    #амкарФНЛ

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 17 мая 2018, 04:57

    по телику трансляция будет? по какому каналу? кто в курсе?

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    Рейтинг: +380

    Гуус > Аид666 17 мая 2018, 13:10

    наш футбол

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    Рейтинг: +206

    КАМПОСТЕР1 17 мая 2018, 00:22

    енисей достоин высшей лиги, как в общем и анжи, короче за красивый футбол

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    Рейтинг: +385

    VOLK83 16 мая 2018, 23:42

    Победы сибирякам!

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