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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед: обзор матча 22 апреля 2018
Лос-Анджелес Гэлакси
22.04.2018, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
22'
Д. Мартинес
90+4'
М. Альмирон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Альмирон
Желтая карточка
С. Карраско
85'
77'
Желтая карточка
М. Альмирон
75'
Желтая карточка
М. Паркхерст
Желтая карточка
П. Китчен
29'
Желтая карточка
Й. Скельвик
24'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
23
Перри Китчен
ЦП
6
Баджо Хусидич
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Лос-Анджелес Гэлакси
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
3-5-2
22
Бингхэм
29
Фелчер
5
Стерес
3
Коул
7
Алессандрини
23
Китчен
6
Хусидич
8
Ллетгет
16
Скельвик
9
Камара
11
Ибрагимович
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
6
Нагбе
10
Альмирон
77
Мартинес
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Атланта Юнайтед
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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