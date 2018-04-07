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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Стандард
Генк - Стандард: обзор матча 07 апреля 2018
Генк
07.04.2018, суббота, 21:30
Бельгия. Плей-офф, 2 тур
1 : 0
Завершен
Стандард
49'
Л. Троссард (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Стандард
Желтая карточка
А. Посуэло
89'
Желтая карточка
Й. Уронен
82'
68'
Желтая карточка
К. Фай
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Троссард
49'
Желтая карточка
К. Мата
33'
23'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
17'
Желтая карточка
С. Поконьоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
21
Йере Уронен
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
2-4-3
21
Уронен
25
Колли
8
Посуэло
17
Малиновский
22
Мата
15
Сек
77
Ндонгала
10
Троссард
25
Саматта
2-4-1-1
13
Очоа
15
Поконьоли
19
Фай
16
Карсела-Гонсалес
18
Марин
19
Лайфис
4
Уче
8
Жуниор
9
Чоп
Остались в запасе
Генк
Стандард
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Генк - Стандард
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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