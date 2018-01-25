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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Остенде
Брюгге - Остенде: обзор матча 25 января 2018
Брюгге
25.01.2018, четверг, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Остенде
5'
Х. Ванакен
8'
Р. Вормер
51'
А. Диаби
48'
З. Гано
90'
Д. Акпала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Остенде
Желтая карточка
В. Габулов
90'
+4
Желтая карточка
Й. Фоссен
90'
+1
90'
ГОЛ! 3:2!
Д. Акпала
Пас отдал
Ф. Беррье
ГОЛ! 3:1!
А. Диаби
51'
48'
ГОЛ! 2:1!
З. Гано
16'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
ГОЛ! 2:0!
Р. Вормер
8'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
А. Диаби
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
30
Владимир Габулов
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
29
Матиас Боссар
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
16
Александар Бьелица
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
7
Себастьен Сиани
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Брюгге
27
Иван Томечак
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Остенде
10
Франк Беррье
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
3-3-1-2
30
Габулов
6
Пулен
44
Мехеле
27
Коолс
25
Вормер
8
Класи
20
Ванакен
77
Лимбомбе
5
Диаби
7
Уэсли
3-2-2-1-1
28
Дютуа
16
Бьелица
6
Ломбертс
27
Капон
29
Боссар
5
Томашевич
7
Сиани
55
Канесин
17
Мусона
9
Гано
Остались в запасе
Брюгге
Остенде
27
Иван Томечак
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
10
Франк Беррье
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
27
Иван Томечак
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Остались в запасе
10
Франк Беррье
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Брюгге - Остенде
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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