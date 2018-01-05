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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 05 января 2018
Ливерпуль
05.01.2018, пятница, 22:55
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Эвертон
35'
Д. Милнер (П)
84'
В. ван Дейк
67'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Эвертон
Желтая карточка
Д. Соланке
88'
ГОЛ! 2:1!
В. ван Дейк
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
84'
67'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Ф. Ягиелка
60'
Желтая карточка
Д. МакКарти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Милнер
35'
7'
Желтая карточка
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кариус
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
2
Гомес
23
Джан
21
Окслэд-Чемберлен
20
Милнер
10
Мане
10
Лаллана
9
Фирмино
4-1-2-1-2
1
Пикфорд
19
Ягиелка
27
Холгейт
3
Кенни
15
Мартина
14
Шнейдерлен
11
Боласи
16
МакКарти
10
Сигурдссон
32
Руни
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
12
Дэнни Уорд
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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