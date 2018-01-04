Ювентус - Торино

2:0 или 3:1
|6 тур
|23 сентября, суббота
|21:45
|Ювентус
|4:0
|Торино
|35 тур
|6 мая, суббота
|21:45
|Ювентус
|1:1
|Торино
|16 тур
|11 декабря, воскресенье
|17:00
|Торино
|1:3
|Ювентус
|30 тур
|20 марта, воскресенье
|17:00
|Торино
|1:4
|Ювентус
|11 тур
|31 октября, суббота
|20:00
|Ювентус
|2:1
|Торино
|32 тур
|26 апреля, воскресенье
|16:00
|Торино
|2:1
|Ювентус
|13 тур
|30 ноября, воскресенье
|20:00
|Ювентус
|2:1
|Торино
|25 тур
|23 февраля, воскресенье
|21:30
|Ювентус
|1:0
|Торино
|6 тур
|29 сентября, воскресенье
|14:30
|Торино
|0:1
|Ювентус
|34 тур
|28 апреля, воскресенье
|17:00
|Торино
|0:2
|Ювентус
|15 тур
|1 декабря, суббота
|23:45
|Ювентус
|3:0
|Торино
2:0 или 3:1