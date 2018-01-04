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Материалы

Ювентус - Торино

03.01.2018, Среда, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Италия. Кубок, 1/4 финала Ювентус - Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
6 тур
23 сентября, суббота 21:45 Ювентус 4:0 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
35 тур
6 мая, суббота 21:45 Ювентус 1:1 Торино
16 тур
11 декабря, воскресенье 17:00 Торино 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 17:00 Торино 1:4 Ювентус
11 тур
31 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:1 Торино
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
16 декабря, среда 22:45 Ювентус 4:0 Торино
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 16:00 Торино 2:1 Ювентус
13 тур
30 ноября, воскресенье 20:00 Ювентус 2:1 Торино
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 21:30 Ювентус 1:0 Торино
6 тур
29 сентября, воскресенье 14:30 Торино 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
34 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Торино 0:2 Ювентус
15 тур
1 декабря, суббота 23:45 Ювентус 3:0 Торино
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 22:30 Торино 0:1 Ювентус
8 тур
25 октября, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Торино
Италия. Серия А (2007/2008)
25 тур
26 февраля, вторник 22:30 Ювентус 0:0 Торино
6 тур
30 сентября, воскресенье 22:30 Торино 0:1 Ювентус
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