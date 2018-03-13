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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Севилья
Манчестер Юнайтед - Севилья: обзор матча 13 марта 2018
Манчестер Юнайтед
13.03.2018, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Севилья
84'
Р. Лукаку
74'
В. Бен-Йеддер
78'
В. Бен-Йеддер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Севилья
Желтая карточка
М. Рэшфорд
90'
+3
90'
Желтая карточка
П. Сарабия
89'
Замена
Й. Гайс
️️️️
Х. Корреа
88'
Желтая карточка
Х. Корреа
88'
Замена
Г. Писсаро
️️️️
Ф. Васкес
ГОЛ! 1:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Рэшфорд
84'
79'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
78'
ГОЛ! 0:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Х. Корреа
Замена
Х. Мата
️️️️
Л. Валенсия
77'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Лингард
77'
74'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
П. Сарабия
72'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Л. Муриэль
Замена
П. Погба
️️️️
М. Феллайни
60'
5'
Желтая карточка
Э. Банега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ОП
18
Неманья Матич
ОП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
3
Байи
6
Смоллинг
25
Валенсия
25
Феллайни
18
Матич
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Лукаку
4
Санчес
4-2-2-2
15
Серхио Рико
25
Меркадо
2
Лангле
24
Кьер
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
11
Банега
7
Сарабия
20
Васкес
10
Муриэль
32
Корреа
25
Феллайни
8
Погба
8
Погба
25
Феллайни
25
Валенсия
64
Мата
64
Мата
25
Валенсия
77
Лингард
9
Марсьяль
9
Марсьяль
77
Лингард
20
Васкес
19
Писсаро
19
Писсаро
20
Васкес
32
Корреа
30
Гайс
30
Гайс
32
Корреа
10
Муриэль
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Муриэль
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Севилья
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Севилья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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