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Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Манчестер Юнайтед
Севилья - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 февраля 2018
Севилья
21.02.2018, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Манчестер Юнайтед
Замена
Г. Писсаро
️️️️
Э. Банега
89'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Л. Муриэль
85'
80'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Х. Мата
75'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
21'
17'
Замена
П. Погба
️️️️
А. Эррера
16'
Травма
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ОП
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
21
Андер Эррера
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
19
Гидо Писсаро
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-1-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
2
Лангле
25
Меркадо
16
Навас
15
Н'Зонзи
11
Банега
20
Васкес
7
Сарабия
10
Муриэль
32
Корреа
4-2-1-1-2
43
Де Хеа
25
Валенсия
6
Смоллинг
3
Линделеф
15
Янг
8
Мактоминей
18
Матич
21
Эррера
64
Мата
4
Санчес
9
Лукаку
11
Банега
19
Писсаро
19
Писсаро
11
Банега
10
Муриэль
19
Рамирес
19
Рамирес
10
Муриэль
21
Эррера
8
Погба
8
Погба
21
Эррера
4
Санчес
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
4
Санчес
64
Мата
9
Марсьяль
9
Марсьяль
64
Мата
Остались в запасе
Севилья
Манчестер Юнайтед
13
Давид Сорья
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Севилья - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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