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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Англия - Бельгия
Англия - Бельгия: обзор матча 28 июня 2018
Англия
28.06.2018, четверг, 21:00
Чемпионат мира, группа G, 3 тур
0 : 1
Завершен
Бельгия
51'
А. Янузай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Бельгия
86'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Янузай
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Т. Александер-Арнольд
78'
74'
Замена
В. Компани
️️️️
Т. Вермален
57'
Травма
Т. Вермален
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Янузай
Пас отдал
Ю. Тилеманс
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Д. Стоунз
46'
32'
Желтая карточка
Л. Дендокер
19'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
17
Фабиан Делф
ЦП
11
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Леандер Дендокер
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЛП
16
Торган Азар
ЛВ
8
Маруан Феллайни
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
22
Насер Шадли
ПП
18
Аднан Янузай
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Англия
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джесси Лингард
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Джонс
5
Стоунз
15
Кэхилл
3
Роуз
2
Александер-Арнольд
18
Лофтус-Чик
17
Делф
11
Рэшфорд
11
Варди
3-4-2-1
1
Куртуа
19
Дендокер
3
Вермален
4
Боята
22
Шадли
8
Феллайни
19
Дембеле
8
Тилеманс
18
Янузай
16
Азар
23
Батшуайи
5
Стоунз
6
Магуайр
6
Магуайр
5
Стоунз
2
Александер-Арнольд
14
Уэлбек
14
Уэлбек
2
Александер-Арнольд
3
Вермален
4
Компани
4
Компани
3
Вермален
18
Янузай
14
Мертенс
14
Мертенс
18
Янузай
Остались в запасе
Англия
Бельгия
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Деле Алли
АП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джесси Лингард
ЛВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Ник Поуп
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Деле Алли
АП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джесси Лингард
ЛВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Англия - Бельгия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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