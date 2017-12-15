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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кадис - Барселона Б
Кадис - Барселона Б: обзор матча 15 декабря 2017
Кадис
15.12.2017, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 19 тур
3 : 1
Завершен
Барселона Б
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Барселона Б
Желтая карточка
И. Кечоевич
75'
Желтая карточка
Алекс
39'
Начало матча
Статистика матча Кадис - Барселона Б
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 15 тур
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25.10.2026
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27.05.2018
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3 : 1
20.05.2018
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2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
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