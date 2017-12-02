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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Йени Малатьяспор
Акхисар Беледиеспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 02 декабря 2017
Акхисар Беледиеспор
02.12.2017, суббота, 14:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Йени Малатьяспор
90'
+3
Желтая карточка
А. Кара
60'
Желтая карточка
А. Бюйюк
8'
Желтая карточка
А. Сиссоко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
88
Иоан Хора
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Йени Малатьяспор
30
Артуро Мина
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Йени Малатьяспор
2
Садио Диалло
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
3-1-3-2
25
Лукач
22
Юмлу
88
Османпаша
29
Адин
13
Лопеш
88
Хора
8
Айдогду
89
Келеш
11
Эмнес
12
Ларссон
2-2-2
30
Мина
26
Сиссоко
14
Окечукву
35
Кара
10
Бюйюк
29
Бутаиб
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Йени Малатьяспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
2
Садио Диалло
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Остались в запасе
2
Садио Диалло
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Йени Малатьяспор
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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Акхисар Беледиеспор
Йени Малатьяспор
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
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