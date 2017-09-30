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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Карабюкспор
Галатасарай - Карабюкспор: обзор матча 30 сентября 2017
Галатасарай
30.09.2017, суббота, 19:30
Турция. Суперлига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Карабюкспор
17'
С. Фегули
27'
М. Ятабаре
84'
Е. Селезнев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Карабюкспор
Желтая карточка
Я. Латовлевич
90'
+4
85'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Е. Селезнев
Желтая карточка
Фернандо
83'
Желтая карточка
С. Фегули
82'
27'
ГОЛ! 1:1!
М. Ятабаре
Пас отдал
Г. Торже
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
17'
15'
Желтая карточка
О. Скуласон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Карабюкспор
23
Александр Рыбка
ВР
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
22
Олафур Скуласон
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Галатасарай
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Карабюкспор
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Муслера
4
Азиз
25
Мариано
25
Линнес
8
Фегули
5
Фернандо
5
Ндиайе
20
Бельханда
10
Родригеш
18
Гомис
1-4-1
23
Рыбка
25
Гэман
22
Скуласон
37
Грозав
8
Торже
71
Бийого Поко
9
Ятабаре
Остались в запасе
Галатасарай
Карабюкспор
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
7
Андрей Близниченко
ПВ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Галатасарай - Карабюкспор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Информация о матче
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