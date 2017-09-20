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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Бромвич - Манчестер Сити
Вест Бромвич - Манчестер Сити: обзор матча 20 сентября 2017
Вест Бромвич
20.09.2017, среда, 22:00
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
72'
К. Якоб
3'
Л. Сане
77'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Сити
85'
Желтая карточка
Данило
77'
ГОЛ! 1:2!
Л. Сане
Пас отдал
Б. Силва
ГОЛ! 1:1!
К. Якоб
Пас отдал
К. Гиббс
72'
66'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
59'
Желтая карточка
Л. Сане
Желтая карточка
К. Якоб
54'
44'
Желтая карточка
Ф. Делф
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
И. Гюндоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
3-3-2-2
12
Фостер
3
Гиббс
35
Эванс
36
Маколи
15
Доусон
20
Крыховяк
12
Ньом
7
Моррисон
22
Якоб
16
Родригес
4
Робсон-Кану
3-3-3-1
1
Браво
13
Данило
5
Мангала
6
Стоунз
42
Туре
18
Делф
20
Гюндоган
10
Сане
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
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Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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