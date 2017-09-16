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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Карабюкспор
Акхисар Беледиеспор - Карабюкспор: обзор матча 16 сентября 2017
Акхисар Беледиеспор
16.09.2017, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Карабюкспор
57'
С. Айдогду (П)
6'
Г. Теодор Грозав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Карабюкспор
Желтая карточка
С. Айдогду
76'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Айдогду
57'
24'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
6'
ГОЛ! 0:1!
Г. Теодор Грозав
Пас отдал
Г. Торже
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Карабюкспор
23
Александр Рыбка
ВР
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Карабюкспор
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
3-1-1-1
25
Лукач
29
Адин
22
Юмлу
88
Османпаша
13
Лопеш
8
Айдогду
12
Ларссон
1-4-1
23
Рыбка
25
Гэман
8
Торже
6
Гюльселам
71
Бийого Поко
37
Грозав
11
Селезнев
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Карабюкспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Карабюкспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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Акхисар Беледиеспор
Карабюкспор
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
«Карабюкспор» задолжал Селезневу зарплату за полгода
2018.03.26 08:30
Экс-нападающий «Кубани» Селезнев сменил клуб в чемпионате Турции
2018.01.05 17:13
2
Агент: «Селезнев ушел из «Карабюкспора» ради большей мотивации»
2017.12.22 09:52
Селезнев: «Я не понимаю, как турки меня не понимают»
2017.10.03 06:18
4
Селезнев может оказаться в «Галатасарае»
2017.08.15 22:10
1
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