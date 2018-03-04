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Наполи - Рома

03.03.2018, Суббота, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 27 тур Наполи - Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
8 тур
14 октября, суббота 21:45 Рома 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
27 тур
4 марта, суббота 17:00 Рома 1:2 Наполи
8 тур
15 октября, суббота 16:00 Наполи 1:3 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
35 тур
25 апреля, понедельник 16:00 Рома 1:0 Наполи
16 тур
13 декабря, воскресенье 20:00 Наполи 0:0 Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 13:30 Рома 1:0 Наполи
10 тур
1 ноября, суббота 17:00 Наполи 2:0 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 23:45 Наполи 1:0 Рома
8 тур
18 октября, пятница 22:45 Рома 2:0 Наполи
Италия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 12 февраля, среда 23:45 Наполи 3:0 Рома
Италия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 5 февраля, среда 23:45 Рома 3:2 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 22:45 Рома 2:1 Наполи
19 тур
6 января, воскресенье 23:45 Наполи 4:1 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
35 тур
28 апреля, суббота 22:45 Рома 2:2 Наполи
16 тур
18 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 1:3 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
25 тур
12 февраля, суббота 22:45 Рома 0:2 Наполи
6 тур
3 октября, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
26 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Наполи 2:2 Рома
7 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Рома 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Наполи 0:3 Рома
1 тур
31 августа, воскресенье 17:00 Рома 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 17:00 Наполи 0:2 Рома
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Рома 4:4 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 23:29

    Х.уя матч!!!!

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