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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спартак - Марибор
Спартак - Марибор: обзор матча 21 ноября 2017
Спартак
21.11.2017, вторник, 20:00
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
1 : 1
Завершен
Марибор
82'
З. Луиш
90+2'
Я. Месанович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Марибор
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Я. Месанович
Пас отдал
М. Таварес
83'
Замена
Я. Месанович
️️️️
Д. Богар
ГОЛ! 1:0!
З. Луиш
Пас отдал
Л. Мельгарехо
82'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
М. Петкович
73'
68'
Замена
Д. Хотич
️️️️
Г. Байде
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
И. Попов
63'
Желтая карточка
И. Кутепов
62'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
М. Пашалич
53'
Желтая карточка
Л. Адриано
51'
Желтая карточка
И. Попов
49'
46'
Замена
Д. Вршич
️️️️
Б. Врховец
23'
Желтая карточка
Б. Врховец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
28
Митя Вилер
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
22
Мартин Милец
ПЗ
39
Дамьян Богар
ЛП
4
Блаж Врховец
ОП
8
Алекс Пихлер
ЦП
8
Марван Кабха
ЦП
20
Грегор Байде
ПП
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Марибор
69
Матко Обрадович
ВР
14
Мартин Крамарич
ЛВ
30
Валон Ахмеди
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
18
Матей Палчич
ЦП
27
Ясмин Месанович
ЦФ
4-1-1-2-2
57
Селихов
23
Комбаров
2
Кутепов
35
Таски
33
Петкович
20
Фернандо
71
Попов
10
Промес
8
Пашалич
29
Зе Луиш
4
Адриано
4-1-4-1
33
Ханданович
22
Милец
4
Шулер
6
Биллонг
28
Вилер
4
Врховец
20
Байде
8
Пихлер
8
Кабха
39
Богар
9
Таварес
71
Попов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
71
Попов
8
Пашалич
88
Глушаков
88
Глушаков
8
Пашалич
33
Петкович
47
Зобнин
47
Зобнин
33
Петкович
4
Врховец
22
Вршич
22
Вршич
4
Врховец
20
Байде
10
Хотич
10
Хотич
20
Байде
39
Богар
27
Месанович
27
Месанович
39
Богар
Остались в запасе
Спартак
Марибор
32
Артем Ребров
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Александр Самедов
ПП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
14
Мартин Крамарич
ЛВ
69
Матко Обрадович
ВР
30
Валон Ахмеди
ЦП
18
Матей Палчич
ЦП
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Александр Самедов
ПП
32
Педро Роша
ЛВ
Остались в запасе
14
Мартин Крамарич
ЛВ
69
Матко Обрадович
ВР
30
Валон Ахмеди
ЦП
18
Матей Палчич
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Спартак - Марибор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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