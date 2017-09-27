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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Рома
Карабах - Рома: обзор матча 27 сентября 2017
Карабах
27.09.2017, среда, 19:00
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
1 : 2
Завершен
Рома
28'
П. Энрике
7'
К. Манолас
15'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Рома
43'
Желтая карточка
М. Гоналон
Желтая карточка
П. Энрике
41'
Желтая карточка
Г. Гараев
39'
ГОЛ! 1:2!
П. Энрике
Пас отдал
Д. Ндлову
28'
15'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Манолас
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Мичел
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
9
Дино Ндлову
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Карабах
1
Антон Каниболоцкий
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4-1-2-3
23
Сехич
15
Гусейнов
25
Аголли
5
Медведев
14
Садыгов
2
Гараев
8
Мичел
20
Алмейда
7
Энрике
11
Эмрели
9
Ндлову
3-1-2-2-2
1
Алиссон
44
Манолас
15
Жуан
11
Коларов
25
Гоналон
44
Наингголан
33
Перес
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
92
Дефрель
10
Джеко
Остались в запасе
Карабах
Рома
1
Антон Каниболоцкий
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Лукаш Скорупски
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Карабах - Рома
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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