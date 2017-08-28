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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Портленд
Сиэтл - Портленд: обзор матча 28 августа 2017
Сиэтл
28.08.2017, понедельник, 04:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Портленд
18'
К. Рольдан
45+2'
Д. Валери (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Портленд
70'
Желтая карточка
Л. Олум
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Валери
ГОЛ! 1:0!
К. Рольдан
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
4
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Аарон Ковар
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
Портленд
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
14
Бен Земански
ЦП
1-1-3-1-1
24
Фрай
18
Лирдам
6
Алонсо
7
Рольдан
14
Лодейро
2
Демпси
13
Моррис
12
Брюин
3-3-1
24
Аттинелла
4
Андриюшкевичус
16
Валентин
33
Мабиала
8
Валери
6
Нагбе
21
Чара
27
Асприлья
Остались в запасе
Сиэтл
Портленд
8
Виктор Родригес
ЛВ
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
14
Бен Земански
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
Остались в запасе
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
14
Бен Земански
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Сиэтл - Портленд
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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