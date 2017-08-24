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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе: обзор матча 24 августа 2017
Реал Солт-Лейк
24.08.2017, четверг, 05:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Сан-Хосе
80'
А. Русняк
90+3'
Ю. Мовсисян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
ГОЛ! 2:0!
Ю. Мовсисян
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
А. Русняк
Пас отдал
Ж. Плата
80'
61'
Вторая желтая
А. Годой
Желтая карточка
К. Беккерман
60'
33'
Желтая карточка
А. Годой
31'
Желтая карточка
Ф. Аффольтер
Желтая карточка
Л. Малхолланд
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
18
Давид Хорст
ЦЗ
2
Тони Белтран
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
19
Люк Малхолланд
ЦП
5
Кайл Беккерман
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сан-Хосе
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
27
Фатай Алаше
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
6
Ши Салинас
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
25
Квинси Амариква
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Реал Солт-Лейк
16
Крис Вингерт
ЦЗ
8
Санни
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Сан-Хосе
22
Давид Бингхэм
ВР
32
Андрес Империал
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
3-3-1
18
Римандо
15
Глад
18
Хорст
2
Белтран
11
Русняк
19
Малхолланд
5
Беккерман
8
Плата
2-4-3
26
Бернардес
16
Аффольтер
27
Алаше
20
Годой
6
Салинас
10
Казаишвили
22
Томпсон
25
Амариква
8
Вондоловски
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе
16
Крис Вингерт
ЦЗ
8
Санни
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
22
Давид Бингхэм
ВР
32
Андрес Империал
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
16
Крис Вингерт
ЦЗ
8
Санни
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
32
Андрес Империал
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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