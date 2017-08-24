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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Филадельфия Юнион
Торонто - Филадельфия Юнион: обзор матча 24 августа 2017
Торонто
24.08.2017, четверг, 03:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
10'
С. Джовинко
30'
Н. Хаслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Филадельфия Юнион
Желтая карточка
Н. Хаслер
67'
ГОЛ! 2:0!
Н. Хаслер
Пас отдал
В. Васкес
30'
28'
Желтая карточка
Фабиньо
ГОЛ! 1:0!
С. Джовинко
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
3
Дрю Мур
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
33
Фабиньо
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Торонто
1
Клинт Ирвин
ВР
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
26
Армандо Купер
ЦП
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
6
Роланд Алберг
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
3-5-1
25
Боно
3
Мур
17
Мавинга
2
Морроу
8
Дельгадо
21
Осорио
4
Брэдли
7
Васкес
4
Хаслер
21
Джовинко
2-2-1
18
Блэйк
28
Гэддис
33
Фабиньо
11
Бедойя
6
Медуньянин
9
Сапонг
Остались в запасе
Торонто
Филадельфия Юнион
1
Клинт Ирвин
ВР
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
26
Армандо Купер
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
77
Джон МакКартни
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
6
Роланд Алберг
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
1
Клинт Ирвин
ВР
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
26
Армандо Купер
ЦП
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
12
Киган Розенберри
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
6
Роланд Алберг
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Торонто - Филадельфия Юнион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
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