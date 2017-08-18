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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Зюлте-Варегем
Стандард - Зюлте-Варегем: обзор матча 18 августа 2017
Стандард
18.08.2017, пятница, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
0 : 4
Завершен
Зюлте-Варегем
65'
Н. де Паув
70'
О. Кайя
73'
П. Олаинка
83'
О. Кайя (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Зюлте-Варегем
83'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
О. Кайя
73'
ГОЛ! 0:3!
П. Олаинка
Пас отдал
С. Копман
71'
Желтая карточка
О. Кайя
70'
ГОЛ! 0:2!
О. Кайя
Пас отдал
Ж. де Сар
65'
ГОЛ! 0:1!
Н. де Паув
Пас отдал
П. Олаинка
45'
+2
Желтая карточка
Ж. де Сар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
19
Константинос Лайфис
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Зюлте-Варегем
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
12
Мервиль Бокади
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Никола Леали
ВР
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
2-3-1-1
13
Очоа
15
Поконьоли
24
Шольц
19
Лайфис
14
Доссеви
4
Уче
8
Жуниор
70
Са
4-1-4-1
2
Де Фаув
3
Хамалайнен
3
Бодри
13
Хейлен
8
Думбия
43
Копман
14
де Паув
10
Кайя
4
де Сар
99
Олаинка
Остались в запасе
Стандард
Зюлте-Варегем
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
12
Мервиль Бокади
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
14
Сэнди Уолш
ПЗ
1
Никола Леали
ВР
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
12
Мервиль Бокади
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
1
Никола Леали
ВР
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Статистика матча Стандард - Зюлте-Варегем
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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Стандард
Зюлте-Варегем
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
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