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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Амкар-Пермь
Локомотив - Амкар-Пермь: обзор матча 08 ноября 2009
Локомотив
08.11.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
90+3'
Д. Сычев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Амкар-Пермь
ГОЛ! 1:0!
Д. Сычев
+3
Желтая карточка
Н. Жиляев
Пенальти не реализован!
Д. Сычев
Замена
Н. Жиляев
️️️️
С. Волков
Желтая карточка
М. Новакович
Желтая карточка
П. Одемвингие
Желтая карточка
Д. Торбинский
Вторая желтая
Шарлес
Замена
Г. Пеев
️️️️
Д. Соколов
Желтая карточка
А. Померко
Желтая карточка
Шарлес
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
Вагнер
️️️️
Д. Глушаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
70
Шарлес
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
27
Питер Одемвингие
ПП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
20
Алексей Померко
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
25
Дмитрий Соколов
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
13
Вагнер
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
20
Жеан Карлос
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
7
Георги Пеев
ПП
4-5-1
1
Гилерме
55
Янбаев
25
Баша
30
Асатиани
30
Кочиш
9
Гатагов
88
Глушаков
70
Шарлес
6
Торбинский
27
Одемвингие
0
Сычев
4-4-2
1
Усминский
14
Сираков
20
Померко
21
Белоруков
24
Федорив
25
Соколов
18
Дринчич
13
Новакович
28
Гришин
1
Волков
29
Кушев
88
Глушаков
13
Вагнер
13
Вагнер
88
Глушаков
1
Волков
9
Жиляев
9
Жиляев
1
Волков
25
Соколов
7
Пеев
7
Пеев
25
Соколов
Остались в запасе
Локомотив
Амкар-Пермь
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
20
Жеан Карлос
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
20
Жеан Карлос
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Локомотив - Амкар-Пермь
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
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Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
А. Харламов (Тобольск)
Резервный судья:
А. Каюмов (Москва)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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