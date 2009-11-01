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РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ)
Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 01 ноября 2009
Спартак-Нальчик
01.11.2009, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
4 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
32'
Ш. Асильдаров (П)
64'
А. Амисулашвили
77'
В. Кисенков
90+3'
Леандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ)
+4
Желтая карточка
И. Шевченко
ГОЛ! 4:0!
Леандро
Пас отдал
Рикардо
+3
Замена
Р. Калимуллин
️️️️
Ш. Асильдаров
+2
Замена
️️️️
Рикардо
Замена
О. Самсонов
️️️️
М. Бикмаев
Замена
И. Шевченко
️️️️
Д. Траоре
ГОЛ! 3:0!
В. Кисенков
Желтая карточка
В. Кисенков
Замена
О. Эммануель Окодува
️️️️
Х. Бабангида
ГОЛ! 2:0!
А. Амисулашвили
Желтая карточка
М. Бикмаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
М. Жавнерчик
Желтая карточка
А. Байрыев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
5
Антонио Феррейра
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
13
Казбек Гетериев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Леандро
АП
75
Марат Бикмаев
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Кубань (ЛФЛ)
19
Алексей Степанов
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
2
Аслан Засеев
(К)
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
8
Артур Тлисов
ЛП
15
Максим Жавнерчик
ЦП
30
Андрей Иосиф Мурешан
ЦП
89
Харуна Бабангида
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
15
Аслан Машуков
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
39
Рикардо
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
34
Андрей Ушенин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
0
Осеи Эммануель Окодува
ЦФ
4-3-1-2
22
Радич
5
Феррейра
20
Джудович
25
Амисулашвили
15
Кисенков
13
Гетериев
11
Концедалов
75
Бикмаев
31
Леандро
8
Сирадзе
9
Асильдаров
3-2-3-1-1
19
Степанов
28
Байрыев
23
Джиоев
2
Засеев
14
Хагуш
98
Боавентура
15
Жавнерчик
30
Мурешан
8
Тлисов
89
Бабангида
15
Траоре
39
Рикардо
39
Рикардо
75
Бикмаев
36
Самсонов
36
Самсонов
75
Бикмаев
9
Асильдаров
15
Калимуллин
15
Калимуллин
9
Асильдаров
15
Траоре
99
Шевченко
99
Шевченко
15
Траоре
89
Бабангида
0
Окодува
0
Окодува
89
Бабангида
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
15
Аслан Машуков
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
34
Андрей Ушенин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
15
Аслан Машуков
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
34
Андрей Ушенин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
А. Монахов (оба - Москва)
Резервный судья:
С. Карасев (Москва)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:45 (прямая)
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