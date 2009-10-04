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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 04 октября 2009
ЦСКА
04.10.2009, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
65'
М. Гонсалес
74'
М. Красич
76'
М. Гонсалес
78'
Секу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
А. Григорьев
Замена
А. Ушенин
️️️️
Х. Драман
ГОЛ! 4:0!
Секу
ГОЛ! 3:0!
М. Гонсалес
Пас отдал
М. Красич
Замена
Х. Драман
️️️️
В. Боавентура
ГОЛ! 2:0!
М. Красич
Пас отдал
Секу
Замена
Д. Траоре
️️️️
О. Эммануель Окодува
Замена
Секу
️️️️
Т. Нецид
ГОЛ! 1:0!
М. Гонсалес
Желтая карточка
Ч. Одиа
Замена
Е. Алдонин
️️️️
Г. Щенников
Желтая карточка
Г. Щенников
Замена
Гильерме
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
А. Хагуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Кубань (ЛФЛ)
19
Алексей Степанов
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
2
Аслан Засеев
(К)
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
8
Артур Тлисов
ЛП
30
Франциско Зуэла
ЦП
89
Харуна Бабангида
АП
15
Максим Жавнерчик
ПП
0
Осеи Эммануель Окодува
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
0
Хамину Драман
ЛП
34
Андрей Ушенин
ЦП
10
Андрей Топчу
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-5-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
85
Григорьев
15
Одиа
11
Гонсалес
66
Дзагоев
10
Мамаев
5
Шемберас
17
Красич
15
Нецид
3-2-3-1-1
19
Степанов
28
Байрыев
23
Джиоев
2
Засеев
14
Хагуш
98
Боавентура
15
Жавнерчик
30
Зуэла
8
Тлисов
89
Бабангида
0
Окодува
42
Щенников
20
Алдонин
20
Алдонин
42
Щенников
15
Нецид
26
Секу
26
Секу
15
Нецид
66
Дзагоев
17
Гильерме
17
Гильерме
66
Дзагоев
98
Боавентура
0
Драман
0
Драман
98
Боавентура
Драман
34
Ушенин
34
Ушенин
Драман
0
Окодува
15
Траоре
15
Траоре
0
Окодува
Остались в запасе
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Хуанде Рамос
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
10
Андрей Топчу
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
10
Андрей Топчу
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
В. Булыгин (Волгоград)
Резервный судья:
В. Мешков (Димитров)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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