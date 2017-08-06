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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Торонто
Ди Си Юнайтед - Торонто: обзор матча 06 августа 2017
Ди Си Юнайтед
06.08.2017, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Торонто
52'
С. Бирнбаум (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Торонто
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Бирнбаум
Желтая карточка
Ш. Франклин
38'
36'
Желтая карточка
М. Брэдли
11'
Желтая карточка
М. Дельгадо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
5
Шон Франклин
ЦЗ
2
Тэйлор Кемп
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Марсело Сарвас
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
25
Джаред Джеффри
ЦП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
2
Джастин Морроу
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
25
Жулиан Бюшер
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Торонто
1
Клинт Ирвин
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Джей Чапмен
ЦП
26
Армандо Купер
ЦП
4-4
28
Хамид
6
Опаре
2
Кемп
15
Бирнбаум
5
Франклин
31
Сарвас
25
Джеффри
14
ДеЛеон
32
Акоста
4-4-1
25
Боно
17
Мавинга
3
Мур
15
Савалета
2
Морроу
7
Васкес
4
Хаслер
4
Брэдли
8
Дельгадо
21
Джовинко
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Торонто
48
Трэвис Уорра
ВР
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
25
Жулиан Бюшер
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
1
Клинт Ирвин
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Джей Чапмен
ЦП
26
Армандо Купер
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
48
Трэвис Уорра
ВР
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
25
Жулиан Бюшер
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Остались в запасе
1
Клинт Ирвин
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Джей Чапмен
ЦП
26
Армандо Купер
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Торонто
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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