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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 16 августа 2009
Ростов
16.08.2009, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
28'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Динамо
+3
Желтая карточка
Д. Хохлов
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
В. Габулов
Замена
А. Салугин
️️️️
Д. Акимов
Замена
Л. Агийяр
️️️️
М. Ковальчик
Замена
Б. Петрович
️️️️
М. Осинов
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Кокорин
Замена
М. Ахметович
️️️️
П. Гицелов
Желтая карточка
Д. Комбаров
Желтая карточка
А. Кокорин
Желтая карточка
К. Комбаров
Желтая карточка
М. Астафьев
Желтая карточка
Д. Анджелкович
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
А. Кокорин
16'
Желтая карточка
М. Ковальчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Роман Герус
ВР
4
Максим Астафьев
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
33
Душан Анджелкович
ПЗ
83
Петр Гицелов
ЛП
81
Михаил Осинов
(К)
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Гацкан
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
5
Марцин Ковальчик
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
23
Дмитрий Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
22
Луис Агийяр
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-4-2
1
Герус
4
Астафьев
6
Ленгиел
15
Живанович
33
Анджелкович
83
Гицелов
81
Осинов
24
Кульчий
8
Гацкан
10
Лебеденко
98
Акимов
4-4-2
30
Габулов
8
Колодин
6
Фернандес
13
Гранат
5
Ковальчик
23
Комбаров
25
Хохлов
26
Уилкшир
9
Комбаров
9
Кокорин
11
Кержаков
81
Осинов
11
Петрович
11
Петрович
81
Осинов
83
Гицелов
90
Ахметович
90
Ахметович
83
Гицелов
98
Акимов
77
Салугин
77
Салугин
98
Акимов
5
Ковальчик
22
Агийяр
22
Агийяр
5
Ковальчик
9
Кокорин
90
Смолов
90
Смолов
9
Кокорин
Остались в запасе
Ростов
Динамо
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
0
Михаил Рожков
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Ростов - Динамо
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
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