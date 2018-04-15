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Материалы

Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич

15.04.2018, Воскресенье, 18:00 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 34 тур Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
17 декабря, воскресенье 17:15 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
1 апреля, суббота 17:00 Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Бромвич
17 тур
17 декабря, суббота 20:30 Вест Бромвич 0:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Вест Бромвич 1:0 Манчестер Юнайтед
12 тур
7 ноября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 19:30 Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич
8 тур
20 октября, понедельник 23:00 Вест Бромвич 2:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
8 марта, суббота 16:45 Вест Бромвич 0:3 Манчестер Юнайтед
6 тур
28 сентября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 1:2 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Вест Бромвич 5:5 Манчестер Юнайтед
20 тур
29 декабря, суббота 19:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
28 тур
11 марта, воскресенье 18:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич
1 тур
14 августа, воскресенье 19:00 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
1 января, суббота 15:45 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед
8 тур
16 октября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 2:2 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
23 тур
27 января, вторник 23:15 Вест Бромвич 0:5 Манчестер Юнайтед
8 тур
18 октября, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Бромвич
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +304

    Victor.Vings 16 апреля 2018, 22:41

    Вот вам и Моуринью, с таким составом, не можете Вест бром. обыграть и даже хуже проигрывают. Гнали бы его в шею.

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