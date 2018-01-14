Введите ваш ник на сайте
Материалы

Тоттенхэм - Эвертон

13.01.2018, Суббота, 20:30 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: МАТЧ ТВ Англия. Премьер-лига, 23 тур Тоттенхэм - Эвертон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
4 тур
9 сентября, суббота 17:00 Эвертон 0:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
5 марта, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 3:2 Эвертон
1 тур
13 августа, суббота 17:00 Эвертон 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
3 января, воскресенье 19:00 Эвертон 1:1 Тоттенхэм
4 тур
29 августа, суббота 19:30 Тоттенхэм 0:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Эвертон 0:1 Тоттенхэм
13 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
9 февраля, воскресенье 17:30 Тоттенхэм 1:0 Эвертон
10 тур
3 ноября, воскресенье 17:30 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
32 тур
7 апреля, воскресенье 17:05 Тоттенхэм 2:2 Эвертон
16 тур
9 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
28 тур
10 марта, суббота 21:30 Эвертон 1:0 Тоттенхэм
1 тур
11 января, среда 23:45 Тоттенхэм 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
5 января, среда 23:00 Эвертон 2:1 Тоттенхэм
9 тур
23 октября, суббота 15:45 Тоттенхэм 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
28 тур
28 февраля, воскресенье 16:00 Тоттенхэм 2:1 Эвертон
15 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:2 Тоттенхэм
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/8 финала
27 октября, вторник 23:00 Тоттенхэм 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
9 мая, суббота 18:00 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
15 тур
30 ноября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 0:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
24 тур
30 января, среда 23:00 Эвертон 0:0 Тоттенхэм
2 тур
14 августа, вторник 23:00 Тоттенхэм 1:3 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
...
  • Читайте нас: 