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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Суонси
Эвертон - Суонси: обзор матча 18 декабря 2017
Эвертон
18.12.2017, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Суонси
45+2'
Д. Калверт-Льюин
64'
Г. Сигурдссон
73'
У. Руни (П)
35'
Л. Фер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Суонси
84'
Желтая карточка
Л. Фер
Желтая карточка
Д. Кенни
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
У. Руни
73'
ГОЛ! 2:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
У. Руни
64'
52'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
ГОЛ! 1:1!
Д. Калверт-Льюин
45'
+2
37'
Желтая карточка
Н. Дайер
35'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фер
Пас отдал
Т. Кэрролл
Желтая карточка
М. Холгейт
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Роке Меса
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Пикфорд
3
Кенни
5
Уилльямс
15
Мартина
27
Холгейт
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
12
Леннон
10
Сигурдссон
32
Руни
9
Калверт-Льюин
4-1-2-3
22
Фабиански
26
Ноутон
26
Моусон
6
Фернандес
13
Ольссон
8
Фер
16
Меса
14
Кэрролл
2
Бони
7
Нарсинг
12
Дайер
Остались в запасе
Эвертон
Суонси
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Эвертон - Суонси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
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