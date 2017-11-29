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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Суонси
Челси - Суонси: обзор матча 29 ноября 2017
Челси
29.11.2017, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
55'
А. Рюдигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Суонси
Желтая карточка
А. Мората
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
А. Рюдигер
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Куртуа
15
Кристенсен
24
Кэхилл
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
77
Дзаппакоста
4
Фабрегас
10
Виллиан
9
Педро
21
Мората
4-4-2
22
Фабиански
26
Ноутон
26
Моусон
3
ван дер Хоорн
13
Ольссон
16
Меса
14
Кэрролл
40
Ки Сун-Юн
8
Саншеш
10
Айю
2
Бони
Остались в запасе
Челси
Суонси
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Хаби Алонсо
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Челси - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
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