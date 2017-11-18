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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 18 ноября 2017
Лестер
18.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
45'
Г. Жезус
49'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Сити
Желтая карточка
Г. Магуайр
83'
49'
ГОЛ! 0:2!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Л. Сане
45'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Д. Сильва
3'
Желтая карточка
В. Компани
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Магуайр
28
Фукс
5
Морган
4
Ндиди
10
Иборра
11
Олбрайтон
10
Грей
26
Марез
9
Варди
3-2-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
4
Компани
6
Стоунз
5
Фернандиньо
18
Делф
10
Сане
21
Сильва
19
Стерлинг
9
Жезус
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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