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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Бернли
Манчестер Сити - Бернли: обзор матча 21 октября 2017
Манчестер Сити
21.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Бернли
30'
С. Агуэро (П)
73'
Н. Отаменди
75'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Бернли
84'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
С. Дефур
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Де Брюйне
80'
Замена
Я. Туре
️️️️
Фернандиньо
78'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
76'
ГОЛ! 3:0!
Л. Сане
Пас отдал
К. Де Брюйне
75'
ГОЛ! 2:0!
Н. Отаменди
Пас отдал
Л. Сане
73'
71'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Хендрик
57'
Желтая карточка
Э. Барнс
52'
Желтая карточка
Д. Корк
Желтая карточка
Фернандиньо
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Агуэро
30'
Желтая карточка
Л. Сане
29'
29'
Желтая карточка
Д. Тарковски
20'
Замена
Э. Барнс
️️️️
К. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
3-2-3-2
31
Эдерсон
6
Стоунз
30
Отаменди
2
Уокер
5
Фернандиньо
18
Делф
11
Де Брюйне
20
Силва
10
Сане
10
Агуэро
21
Сильва
3-5-1-1
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
6
Тарковски
37
Эрфилд
29
Хендрик
16
Дефур
4
Корк
11
Брэди
3
Уорд
9
Вуд
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
5
Фернандиньо
42
Туре
42
Туре
5
Фернандиньо
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
16
Дефур
8
Вествуд
8
Вествуд
16
Дефур
29
Хендрик
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
29
Хендрик
9
Вуд
35
Барнс
35
Барнс
9
Вуд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бернли
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Сити - Бернли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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