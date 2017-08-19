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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Манчестер Юнайтед
Суонси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 августа 2017
Суонси
19.08.2017, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
45'
Э. Байи
80'
Р. Лукаку
82'
П. Погба
84'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Манчестер Юнайтед
85'
Замена
А. Эррера
️️️️
Г. Мхитарян
84'
ГОЛ! 0:4!
А. Марсьяль
Пас отдал
П. Погба
Замена
О. МакБарни
️️️️
Т. Абрахам
82'
82'
ГОЛ! 0:3!
П. Погба
Пас отдал
Г. Мхитарян
80'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Г. Мхитарян
75'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Х. Мата
75'
Замена
М. Феллайни
️️️️
М. Рэшфорд
Желтая карточка
У. Раутледж
73'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Р. Меса
67'
Замена
У. Раутледж
️️️️
К. Бартли
67'
45'
ГОЛ! 0:1!
Э. Байи
26'
Желтая карточка
П. Погба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Роке Меса
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
3-3-2-2
22
Фабиански
13
Ольссон
26
Моусон
6
Фернандес
5
Бартли
8
Фер
26
Ноутон
16
Меса
14
Кэрролл
10
Айю
18
Абрахам
3-1-3-2-1
43
Де Хеа
3
Байи
4
Джонс
17
Блинд
18
Матич
25
Валенсия
8
Погба
22
Мхитарян
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Лукаку
5
Бартли
15
Раутледж
15
Раутледж
5
Бартли
16
Меса
7
Нарсинг
7
Нарсинг
16
Меса
18
Абрахам
9
МакБарни
9
МакБарни
18
Абрахам
22
Мхитарян
21
Эррера
21
Эррера
22
Мхитарян
9
Рэшфорд
25
Феллайни
25
Феллайни
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Марсьяль
9
Марсьяль
64
Мата
Остались в запасе
Суонси
Манчестер Юнайтед
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Суонси - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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