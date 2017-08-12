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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Сити
Брайтон - Манчестер Сити: обзор матча 12 августа 2017
Брайтон
12.08.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
70'
С. Агуэро
75'
Л. Данк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Манчестер Сити
83'
Замена
Б. Силва
️️️️
С. Агуэро
82'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
78'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Г. Жезус
Замена
А. Кноккарт
️️️️
С. Мач
77'
75'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Л. Данк
70'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
68'
Замена
Л. Сане
️️️️
Данило
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Т. Хемед
60'
29'
Желтая карточка
Г. Жезус
Замена
Д. Мерфи
️️️️
И. Браун
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
23
Маркус Эдвардс
ПВ
37
Исайя Браун
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
4-3-2-2
13
Райан
5
Данк
25
Даффи
29
Зуттнер
2
Бруно
13
Гросс
24
Проппер
16
Стивенс
7
Мач
23
Эдвардс
10
Хемед
37
Браун
3-2-1-2-2
31
Эдерсон
6
Стоунз
30
Отаменди
4
Компани
13
Данило
2
Уокер
5
Фернандиньо
21
Сильва
11
Де Брюйне
9
Жезус
10
Агуэро
7
Мач
93
Кноккарт
93
Кноккарт
7
Мач
10
Хемед
39
Мюррэй
39
Мюррэй
10
Хемед
37
Браун
18
Мерфи
18
Мерфи
37
Браун
10
Агуэро
20
Силва
20
Силва
10
Агуэро
9
Жезус
19
Стерлинг
19
Стерлинг
9
Жезус
13
Данило
10
Сане
10
Сане
13
Данило
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брайтон - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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