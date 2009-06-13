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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Анжи
Урал - Анжи: обзор матча 13 июня 2009
Урал
13.06.2009, суббота, 15:00
Россия. Первый дивизион, 15 тур
0 : 2
Завершен
Анжи
7'
Н. Жосан
38'
Д. Цораев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Анжи
Замена
В. Бестаев
️️️️
Д. Цораев
Замена
К. Агаларов
️️️️
Н. Жосан
Желтая карточка
Э. Саджая
Замена
Е. Ятченко
️️️️
Х. Мамтов
Замена
А. Данишевский
️️️️
В. Мазалов
Замена
И. Смольников
️️️️
К. Скрыльников
Вторая желтая
А. Климавичус
Желтая карточка
А. Климавичус
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Герк
Замена
Л. Корнилов
️️️️
А. Щаницин
ГОЛ! 0:2!
Д. Цораев
ГОЛ! 0:1!
Н. Жосан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Катульский
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
31
Константин Зуев
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
12
Вартан Мазалов
ЦФ
Урал
97
Евгений Ятченко
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
Анжи
7
Камиль Агаларов
ПЗ
0
Валерьян Бестаев
ЦП
28
Александр Данишевский
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Солосин
34
Кацалапов
28
Климавичус
2
Поворов
10
Фидлер
23
Катульский
8
Герк
36
Скрыльников
13
Щаницин
9
Мамтов
55
Шишелов
4-1-4-1
31
Абаев
11
Аладашвили
17
Мамаев
13
Тагирбеков
20
Саджая
88
Бакаев
6
Цораев
31
Зуев
28
Ходжава
23
Жосан
12
Мазалов
13
Щаницин
18
Корнилов
18
Корнилов
13
Щаницин
9
Мамтов
97
Ятченко
97
Ятченко
9
Мамтов
36
Скрыльников
8
Смольников
8
Смольников
36
Скрыльников
8
Герк
27
Шатов
27
Шатов
8
Герк
12
Мазалов
28
Данишевский
28
Данишевский
12
Мазалов
6
Цораев
0
Бестаев
0
Бестаев
6
Цораев
23
Жосан
7
Агаларов
7
Агаларов
23
Жосан
Остались в запасе
Урал
Анжи
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Урал - Анжи
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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