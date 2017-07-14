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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Урал (мол) - Ростов (мол)
Урал (мол) - Ростов (мол): обзор матча 14 июля 2017
Урал (мол)
14.07.2017, пятница, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ростов (мол)
58'
Д. Вебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал (мол) - Ростов (мол)
Замена
Я. Чижков
️️️️
С. Подоксенов
87'
Замена
П. Власенко
️️️️
А. Щербаков
84'
Замена
А. Галимов
️️️️
О. Сулейманов
69'
Замена
Е. Татаринов
️️️️
А. Фахрутдинов
66'
Замена
М. Горин
️️️️
Н. Белоус
66'
58'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вебер
Замена
В. Исраелян
️️️️
Н. Муромский
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал (мол)
51
Евгений Жариков
ВР
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
99
Алексей Фахрутдинов
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
64
Павел Кобзев
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
42
Никита Белоус
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Ростов (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
60
Алексей Нескоромный
ЦП
74
Норик Мкртчян
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
41
Вячеслав Ларченков
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Маслов
Урал (мол)
71
Алексей Мамин
ВР
66
Илья Некрасов
ЦЗ
55
Павел Власенко
ЦЗ
40
Максим Горин
ЦЗ
82
Володя Исраелян
ЦЗ
88
Александр Бунаков
ЦП
69
Андрей Шептий
ЦП
67
Никита Арсеньев
ЦП
31
Павел Кириллов
ЦП
34
Ян Чижков
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Ростов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
15
Евгений Ливаднов
ЦЗ
47
Денис Карнута
ЦП
32
Алексей Стоколясов
ЦП
94
Игорь Черкасов
ЦП
42
Максим Скрынник
ЦП
98
Роман Петров
ЦП
4-2-3-1
51
Жариков
72
Сулейманов
21
Боровков
99
Фахрутдинов
46
Бердников
64
Кобзев
8
Подоксенов
10
Муромский
43
Голубцов
90
Щербаков
42
Белоус
3-4-1-2
1
Гошев
19
Тананеев
77
Киряков
33
Сухомлинов
74
Мкртчян
37
Забродин
41
Ларченков
60
Нескоромный
11
Вебер
84
Дулаев
17
Соловьев
8
Подоксенов
34
Чижков
34
Чижков
8
Подоксенов
90
Щербаков
55
Власенко
55
Власенко
90
Щербаков
72
Сулейманов
27
Галимов
27
Галимов
72
Сулейманов
42
Белоус
40
Горин
40
Горин
42
Белоус
10
Муромский
82
Исраелян
82
Исраелян
10
Муромский
99
Фахрутдинов
10
Татаринов
10
Татаринов
99
Фахрутдинов
Остались в запасе
Урал (мол)
Ростов (мол)
88
Александр Бунаков
ЦП
66
Илья Некрасов
ЦЗ
69
Андрей Шептий
ЦП
67
Никита Арсеньев
ЦП
31
Павел Кириллов
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
47
Денис Карнута
ЦП
32
Алексей Стоколясов
ЦП
94
Игорь Черкасов
ЦП
42
Максим Скрынник
ЦП
15
Евгений Ливаднов
ЦЗ
98
Роман Петров
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Александр Маслов
Остались в запасе
88
Александр Бунаков
ЦП
66
Илья Некрасов
ЦЗ
69
Андрей Шептий
ЦП
67
Никита Арсеньев
ЦП
31
Павел Кириллов
ЦП
71
Алексей Мамин
ВР
Остались в запасе
47
Денис Карнута
ЦП
32
Алексей Стоколясов
ЦП
94
Игорь Черкасов
ЦП
42
Максим Скрынник
ЦП
15
Евгений Ливаднов
ЦЗ
98
Роман Петров
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Главный тренер
Александр Маслов
Статистика матча Урал (мол) - Ростов (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
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Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
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Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
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3 : 0
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Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
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Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
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Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Самсонов
(Балашиха)
Стадион:
Локомотив
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