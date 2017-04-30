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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион: обзор матча 30 апреля 2017
Лос-Анджелес Гэлакси
30.04.2017, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион
90'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
К. Понтиус
Замена
Х. Вильярреал
️️️️
Ж. Педру
89'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
12
Брайан Роу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЛП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
13
Джермейн Джонс
АП
6
Баджо Хусидич
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
33
Фабиньо
ЦЗ
16
Ричи Маркес
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЛП
6
Роланд Алберг
АП
11
Алехандро Бедойя
ПП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Лос-Анджелес Гэлакси
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
21
Фабиан Герберс
ПВ
2-3-1-2
12
Роу
3
Коул
5
Стерес
8
Педру
7
Алессандрини
6
Хусидич
13
Джонс
24
Боатенг
10
Дос Сантос
3-2-1-2
18
Блэйк
28
Гэддис
33
Фабиньо
16
Маркес
11
Бедойя
6
Медуньянин
6
Алберг
13
Понтиус
9
Сапонг
8
Педру
5
Вильярреал
5
Вильярреал
8
Педру
13
Понтиус
21
Герберс
21
Герберс
13
Понтиус
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Филадельфия Юнион
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
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