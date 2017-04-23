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МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл: обзор матча 23 апреля 2017
Лос-Анджелес Гэлакси
23.04.2017, воскресенье, 23:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 3
Завершен
Сиэтл
29'
К. Демпси
35'
Э. Коул (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
Замена
Д. Ромни
️️️️
Э. Коул
84'
68'
Замена
Г. Шипп
️️️️
Д. Моррис
Желтая карточка
Р. Алессандрини
41'
Замена
Б. Хусидич
️️️️
Э. Боатенг
38'
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Коул
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Демпси
28'
Желтая карточка
К. Рольдан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
12
Брайан Роу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
24
Эммануэль Боатенг
ЛП
13
Джермейн Джонс
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
7
Кристиан Рольдан
ЛП
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Николас Лодейро
ЦП
2
Клинт Демпси
АП
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес Гэлакси
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
6
Баджо Хусидич
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
14
Гарри Шипп
ЦФ
2-4-2
12
Роу
3
Коул
5
Стерес
24
Боатенг
13
Джонс
8
Педру
7
Алессандрини
9
Зардес
10
Дос Сантос
1-2-2-1
24
Фрай
6
Алонсо
14
Лодейро
7
Рольдан
2
Демпси
13
Моррис
12
Брюин
3
Коул
27
Ромни
27
Ромни
3
Коул
24
Боатенг
6
Хусидич
6
Хусидич
24
Боатенг
13
Моррис
14
Шипп
14
Шипп
13
Моррис
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
35
Брайан Мередит
ВР
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
25
Рафаэль Гарсия
ЦП
5
Хосе Вильярреал
ЦФ
Остались в запасе
35
Брайан Мередит
ВР
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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