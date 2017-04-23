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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
Нью-Йорк Сити - Орландо Сити: обзор матча 23 апреля 2017
Нью-Йорк Сити
23.04.2017, воскресенье, 20:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Орландо Сити
74'
Д. Вилья
31'
К. Ларин
51'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
90'
Желтая карточка
К. Ларин
90'
Замена
М. Гарсия
️️️️
К. Ривас
Замена
М. Камарго
️️️️
Э. Уайт
87'
83'
Замена
С. Карраско
️️️️
Д. Барнс
82'
Желтая карточка
А. Ночерино
ГОЛ! 1:2!
Д. Вилья
74'
Замена
Д. Стерцер
️️️️
Т. МакНамара
73'
72'
Желтая карточка
Т. Реддинг
Желтая карточка
Э. Уайт
59'
57'
Желтая карточка
К. Игита
Замена
Я. Эррера
️️️️
А. Пирло
56'
Желтая карточка
Д. Вилья
54'
51'
ГОЛ! 0:2!
К. Ларин
Желтая карточка
А. Пирло
45'
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Ларин
Желтая карточка
М. Моралес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЛП
11
Джек Харрисон
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
15
Томас МакНамара
ЛФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЛП
23
Антонио Ночерино
ОП
11
Карлос Ривас
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
10
Джайлз Барнс
АП
4
Уилл Джонсон
ПП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
27
Джон Стерцер
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Мигель Камарго
ЛФ
Орландо Сити
12
Джош Саундерс
ВР
5
Сервандо Карраско
ЦП
10
Матиас Гарсия
АП
13
Хаджи Барри
ЦФ
2-3-1-2
1
Джонсон
3
Уайт
25
Шано
10
Моралес
21
Пирло
4
Ринг
11
Харрисон
15
МакНамара
7
Вилья
3-1-4-1-1
17
Бендик
23
Спектор
29
Реддинг
25
Тойя
23
Ночерино
4
Джонсон
11
Ривас
23
Суттер
7
Игита
10
Барнс
9
Ларин
15
МакНамара
27
Стерцер
27
Стерцер
15
МакНамара
21
Пирло
21
Эррера
21
Эррера
21
Пирло
3
Уайт
19
Камарго
19
Камарго
3
Уайт
10
Барнс
5
Карраско
5
Карраско
10
Барнс
11
Ривас
10
Гарсия
10
Гарсия
11
Ривас
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Орландо Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
Главный тренер
Ник Кашинг
12
Джош Саундерс
ВР
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
25
Эйрик Йохансен
ВР
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
Остались в запасе
12
Джош Саундерс
ВР
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Орландо Сити
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
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США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
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США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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