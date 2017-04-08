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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити: обзор матча 08 апреля 2017
Ди Си Юнайтед
08.04.2017, суббота, 23:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
73'
Л. Акоста
84'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Вилья
80'
Замена
М. Камарго
️️️️
Р. Матаррита
75'
Замена
Х. Шелтон
️️️️
А. Пирло
ГОЛ! 1:0!
Л. Акоста
73'
Замена
Ш. Франклин
️️️️
П. Нярко
59'
35'
Желтая карточка
Р. Матаррита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
2
Тэйлор Кемп
ЦЗ
33
Патрик Нярко
ЛП
25
Джаред Джеффри
ОП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЛП
11
Джек Харрисон
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
5
Шон Франклин
ЦЗ
6
Кофи Опаре
ЦЗ
25
Жулиан Бюшер
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Мигель Камарго
ЛФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
3-1-3
28
Хамид
32
Боссвелл
15
Бирнбаум
2
Кемп
25
Джеффри
33
Нярко
32
Акоста
14
ДеЛеон
3-3-1-1
1
Джонсон
13
Бриллант
22
Матаррита
25
Шано
4
Ринг
21
Пирло
10
Моралес
11
Харрисон
7
Вилья
33
Нярко
5
Франклин
5
Франклин
33
Нярко
22
Матаррита
19
Камарго
19
Камарго
22
Матаррита
21
Пирло
14
Шелтон
14
Шелтон
21
Пирло
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
48
Трэвис Уорра
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
25
Жулиан Бюшер
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
48
Трэвис Уорра
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
25
Жулиан Бюшер
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Остались в запасе
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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