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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Пасуш де Феррейра
Боавишта - Пасуш де Феррейра: обзор матча 14 апреля 2017
Боавишта
14.04.2017, пятница, 18:00
Португалия. Примейра, 29 тур
0 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Боавишта - Пасуш де Феррейра
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
Новости команд
Все
Боавишта
Пасуш де Феррейра
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
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