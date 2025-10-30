Введите ваш ник на сайте
Челестини объяснил, почему сделал татуировку с Че Геварой

Сегодня, 13:44
4

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил решение сделать татуировку с революционером Эрнесто Че Геварой.

– Ещe немного лично о вас. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, татуировки. Сколько их у вас?

– Без понятия (смеeтся). Я не считал.

– Каждая из них что-то значит?

– Да. Каждую я набиваю, когда что-то случается в жизни. Например, у меня набиты имена моих детей.

У меня есть татуировка, как добро побеждает зло. Еe я набил в период, когда ушeл из «Марселя», а потом вылетел в четвертьфинале Кубка УЕФА с «Хетафе» от «Баварии». Потом мне сказали, что вместо меня возьмут нового игрока, со сборной тоже было всe плохо. В общем, тогда я достиг максимального негатива. И мне пришлось перестроиться на позитив. Тогда же я решил подстричься налысо.

– Я знаю, что у вас есть татуировка с Че Геварой. Расскажите историю еe появления.

– Я – итальянец и, конечно, я много следил за итальянским футболом. И когда смотрел матчи, я очень часто за воротами видел изображения Че Гевары. Мне стало интересно – кто это такой? Начал про него читать, изучать. На моей татуировке он изображeн без военного берета. Никаких отсылок к политике.

Но что меня в нeм привлекает – он всю жизнь боролся за тех, кто не имеет к нему никакого отношения, а я тоже много боролся в жизни, поэтому я решил его набить. Кстати, с этой татуировкой есть интересная история.

– Какая?

– Фотографию Че Гевары, с которой взят эскиз моей татуировки, сделал швейцарец. И мне удалось с ним встретиться. Мы сделали такой интересный репортаж. Он сфотографировал мою татуировку на тот же фотоаппарат Leica, на который он фотографировал Че Гевару. И он мне подарил оригинальную фотографию Че Гевары со своей подписью. До сих пор еe храню.

  • 49-летний Фабио Челестини возглавляет ЦСКА с июня этого года.
  • Красно-синие занимают 3-е место в РПЛ с 27 очками после 13 туров. В FONBET Кубке России ЦСКА занял 1-е место в группе D с 13 очками после 6 туров и вышел в 1/4 финала.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
...уефан
1761822888
...Че Рданца, тож набить можно, если хочешь, можно и в берете, но лучше в тюбитейке)...
