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  • Челестини ответил на претензии, что он приехал в Россию ради денег

Челестини ответил на претензии, что он приехал в Россию ради денег

31 июля 2025, 20:44
5

Новый тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил, почему решил работать в РПЛ.

– Как вы относитесь к мнению, что успешные тренеры переезжают в Россию только за деньгами?

– Я человек, который не выносит осуждения, и считаю, что каждый человек волен думать и действовать так, как считает нужным.

Я никогда никого не осуждаю и прошу, чтобы меня не осуждали, не отравляли мне жизнь и не мешали мне делать то, что я делаю.

Я пришел в клуб, который занял третье место и выиграл Кубок России в прошлом сезоне.

Российский футбол – часть европейского, здесь большие футбольные традиции. Я недалеко от Европы, от европейского футбола, где есть Лига чемпионов.

Сейчас мы не можем там играть, но через год или чуть позже мы сможем участвовать в еврокубках.

  • Челестини сменил в ЦСКА Марко Николича.
  • Под его руководством армейцы выиграли 3 из 4 матчей, в том числе победили в OLIMPBET Суперкубке России.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (5)
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bset
1753984793
Злодей какой ради денег приехал. Все остальные же за бесплатно работают)
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Burtaze
1753985974
Какие деньги, глупости.., кто такой базель, отстой.. ЦСКА сила.. перед ЦСКой все склоняются
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k611
1753987867
Как будто остальные иностранные тренеры за березовый сок работают...
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Cleaner
1753992070
За деньгами едут в Питер!
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boris63
1754020516
Ну, к Гинеру за деньгами ехать бесполезно, пустая трата времени. Чисто за деньгами едут в Зенит, у Армейцев можно отточить свое мастерство, не бесплатно конечно, Николич не даст соврать.
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