Челестини ответил на претензии, что он приехал в Россию ради денег

Новый тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил, почему решил работать в РПЛ.

– Как вы относитесь к мнению, что успешные тренеры переезжают в Россию только за деньгами?

– Я человек, который не выносит осуждения, и считаю, что каждый человек волен думать и действовать так, как считает нужным.

Я никогда никого не осуждаю и прошу, чтобы меня не осуждали, не отравляли мне жизнь и не мешали мне делать то, что я делаю.

Я пришел в клуб, который занял третье место и выиграл Кубок России в прошлом сезоне.

Российский футбол – часть европейского, здесь большие футбольные традиции. Я недалеко от Европы, от европейского футбола, где есть Лига чемпионов.

Сейчас мы не можем там играть, но через год или чуть позже мы сможем участвовать в еврокубках.