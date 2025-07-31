Челестини ответил на претензии, что он приехал в Россию ради денег

Новый тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил, почему решил работать в РПЛ.
– Как вы относитесь к мнению, что успешные тренеры переезжают в Россию только за деньгами?
– Я человек, который не выносит осуждения, и считаю, что каждый человек волен думать и действовать так, как считает нужным.
Я никогда никого не осуждаю и прошу, чтобы меня не осуждали, не отравляли мне жизнь и не мешали мне делать то, что я делаю.
Я пришел в клуб, который занял третье место и выиграл Кубок России в прошлом сезоне.
Российский футбол – часть европейского, здесь большие футбольные традиции. Я недалеко от Европы, от европейского футбола, где есть Лига чемпионов.
Сейчас мы не можем там играть, но через год или чуть позже мы сможем участвовать в еврокубках.
- Челестини сменил в ЦСКА Марко Николича.
- Под его руководством армейцы выиграли 3 из 4 матчей, в том числе победили в OLIMPBET Суперкубке России.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна