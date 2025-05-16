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Стал известен 17-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

Сегодня, 10:50

«Атлетик» после гостевой победы над «Хетафе» (2:0) в четверг в 36-м туре Примеры обеспечил себе попадание в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона. Он не играл в этом еврокубке с сезона-2014/15.

От Испании на общем этапе ЛЧ выступят 5 команд. «Атлетик» занимает в Ла Лиге 4-е место с 67 очками. За два тура до финиша клуб из Бильбао стал недосягаем для идущего 6-м с 59 баллами «Бетиса» и команд, расположенных ниже.

«Атлетик» стал 17-м клубом, отобравшимся в общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Испания. Примера Атлетик Хетафе
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