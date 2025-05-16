Стал известен 17-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

«Атлетик» после гостевой победы над «Хетафе» (2:0) в четверг в 36-м туре Примеры обеспечил себе попадание в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона. Он не играл в этом еврокубке с сезона-2014/15.
От Испании на общем этапе ЛЧ выступят 5 команд. «Атлетик» занимает в Ла Лиге 4-е место с 67 очками. За два тура до финиша клуб из Бильбао стал недосягаем для идущего 6-м с 59 баллами «Бетиса» и команд, расположенных ниже.
«Атлетик» стал 17-м клубом, отобравшимся в общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26.
- Ранее места на этой стадии турнира завоевали «Ливерпуль», «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Бавария», «Байер», «ПСЖ», «Марсель», «Монако», «Аякс», «ПСВ», «Славия» (Прага) и «Олимпиакос».
- Напрямую в общий этап попадет 29 команд, еще 7 определятся по итогам квалификации.
Источник: «Бомбардир»