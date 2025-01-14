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    • Прогноз на точный счет матча «Эспали» – «ПСЖ», Кубок Франции, 15 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Эспали» – «ПСЖ», Кубок Франции, 15 января 2025 года

    15 января 2025 года на стадионе Stade Marcel-Michelin в городе Эспали состоится матч 1/16 финала Кубка Франции между местной командой «Эспали» и парижским ПСЖ. Эспали, представляющий третий дивизион Франции, постарается создать сенсацию против одного из фаворитов турнира, команды, которая стабильно борется за титулы в Лиге 1.

    «Эспали»

    «Эспали» демонстрирует стабильную игру в Кубке Франции, не проигрывая в последних 7 матчах. Их игра в атаке достаточно организована – команда забивает в среднем 1.4 гола за матч, но оборона при этом позволяет соперникам забить в среднем 0.8 гола. В последних матчах «Эспали» показал хорошие результаты, включая победу в серии пенальти против «Дижона» (1:1, 4:3 по пенальти). Несмотря на сильное сопротивление в предыдущих кубковых играх, вряд ли «Эспали» сможет долго удерживать оборону против более мощного соперника.

    Последние матчи «Эспали»:

    • 11.01.2025: «Эспали» 1:1 «Бургуан Жалье» (Кубок)
    • 20.12.2024: «Эспали» 1:1 «Дижон» (Кубок, победа в пенальти)
    • 14.12.2024: «Шамбери» 1:1 «Эспали» (Насьональ 3)
    • 07.12.2024: «Эспали» 1:1 «Сессине» (Насьональ 3)
    • 01.12.2024: «Couzeix-Chaptelat» 0:3 «Эспали» (Кубок)

    «ПСЖ»

    Парижский ПСЖ продолжает стабильно выступать на высочайшем уровне в Лиге 1, не уступая лидирующие позиции в чемпионате. В Кубке Франции парижане тоже показывают уверенную игру, хотя в последних матчах часто доводится решать исход в серии пенальти (например, с Лансом, 1:1, победа в пенальти 4:3). Несмотря на это, «ПСЖ» является явным фаворитом этой встречи. Команда имеет невероятную атакующую мощь, которая основана на таких звездах, как Килиан Мбаппе и Лионель Месси. В среднем «ПСЖ» забивает 2.2 гола за матч, при этом пропускает 1.0 гола, что свидетельствует о возможных проблемах в обороне, но вряд ли «Эспали» удастся использовать их.

    Последние матчи «ПСЖ»:

    • 12.01.2025: «ПСЖ» 2:1 «Сент-Этьен» (Лига 1)
    • 05.01.2025: «ПСЖ» 1:0 «Монако» (Суперкубок Франции)
    • 22.12.2024: «Ланс» 1:1 «ПСЖ» (Кубок, победа в пенальти 4:3)
    • 18.12.2024: «Монако» 2:4 «ПСЖ» (Лига 1)
    • 15.12.2024: «ПСЖ» 3:1 «Лион» (Лига 1)

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, так как «Эспали» играет в более низком дивизионе и впервые встретится с парижанами на официальном уровне. Это добавляет дополнительный элемент неопределенности в предстоящий матч, так как «Эспали» будет непривычно играть против такого сильного соперника.

    Статистика команд

    «Эспали»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «ПСЖ»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Эспали» – «ПСЖ»

    Несмотря на сильное сопротивление, которое может оказать «Эспали», вряд ли они смогут сдержать атакующую мощь ПСЖ на протяжении всей встречи. «ПСЖ» явно сильнее по составу, и даже несмотря на возможные моменты у «Эспали», они, скорее всего, не смогут избежать поражения. Ожидается, что парижане победят с разницей в 2-3 гола, а «Эспали» сможет забить хотя бы один гол в контратаках.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «ПСЖ» с форой -2 (коэффициент 2.20)
    • Тотал больше 3.5 голов (коэффициент 2.05)
    • Оба забьют – Нет (коэффициент 1.80)
    • Точный счет 3:1 в пользу «ПСЖ» (коэффициент 7.50)

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «ПСЖ» за коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.01.2025 11:49
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