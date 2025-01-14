15 января 2025 года на стадионе Stade Marcel-Michelin в городе Эспали состоится матч 1/16 финала Кубка Франции между местной командой «Эспали» и парижским ПСЖ. Эспали, представляющий третий дивизион Франции, постарается создать сенсацию против одного из фаворитов турнира, команды, которая стабильно борется за титулы в Лиге 1.

«Эспали»

«Эспали» демонстрирует стабильную игру в Кубке Франции, не проигрывая в последних 7 матчах. Их игра в атаке достаточно организована – команда забивает в среднем 1.4 гола за матч, но оборона при этом позволяет соперникам забить в среднем 0.8 гола. В последних матчах «Эспали» показал хорошие результаты, включая победу в серии пенальти против «Дижона» (1:1, 4:3 по пенальти). Несмотря на сильное сопротивление в предыдущих кубковых играх, вряд ли «Эспали» сможет долго удерживать оборону против более мощного соперника.

Последние матчи «Эспали»:

«ПСЖ»

Парижский ПСЖ продолжает стабильно выступать на высочайшем уровне в Лиге 1, не уступая лидирующие позиции в чемпионате. В Кубке Франции парижане тоже показывают уверенную игру, хотя в последних матчах часто доводится решать исход в серии пенальти (например, с Лансом, 1:1, победа в пенальти 4:3). Несмотря на это, «ПСЖ» является явным фаворитом этой встречи. Команда имеет невероятную атакующую мощь, которая основана на таких звездах, как Килиан Мбаппе и Лионель Месси. В среднем «ПСЖ» забивает 2.2 гола за матч, при этом пропускает 1.0 гола, что свидетельствует о возможных проблемах в обороне, но вряд ли «Эспали» удастся использовать их.

Последние матчи «ПСЖ»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, так как «Эспали» играет в более низком дивизионе и впервые встретится с парижанами на официальном уровне. Это добавляет дополнительный элемент неопределенности в предстоящий матч, так как «Эспали» будет непривычно играть против такого сильного соперника.

Статистика команд

«Эспали»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«ПСЖ»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Эспали» – «ПСЖ»

Несмотря на сильное сопротивление, которое может оказать «Эспали», вряд ли они смогут сдержать атакующую мощь ПСЖ на протяжении всей встречи. «ПСЖ» явно сильнее по составу, и даже несмотря на возможные моменты у «Эспали», они, скорее всего, не смогут избежать поражения. Ожидается, что парижане победят с разницей в 2-3 гола, а «Эспали» сможет забить хотя бы один гол в контратаках.

Рекомендации для ставок:

Победа «ПСЖ» с форой -2 (коэффициент 2.20)

Тотал больше 3.5 голов (коэффициент 2.05)

Оба забьют – Нет (коэффициент 1.80)

Точный счет 3:1 в пользу «ПСЖ» (коэффициент 7.50)

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «ПСЖ» за коэффициент 7.50.

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