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    • Проигрыши отменяются! PARI вернет клиентам незашедшую ставку из 2024 года

    Проигрыши отменяются! PARI вернет клиентам незашедшую ставку из 2024 года

    Во время новогодних праздников букмекерская компания PARI приготовила сюрприз для своих клиентов. Начиная с 4 января у игроков будет возможность вернуть одну из проигранных в 2024 году ставок благодаря акции под названием «Камбэчная».

    Клиенты компании, у которых ставка не сыграла как минимум 10 раз в течение 2024 года, получат возможность вернуть одно пари в виде фрибета – в размере одной из незашедших ставок.

    «Камбэчная» будет проходить в мобильном приложении PARI.

    Заходи в приложение PARI и совершай мощный камбэк!

    Источник: «Бомбардир»

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    09.01.2025 17:41
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