21 декабря на стадионе «Стадион Лондон» состоится матч между «Вест Хэмом» и «Брайтоном» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Обе команды ищут стабильности, сталкиваясь с проблемами в обороне, что обещает зрелищный поединок.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» идет на 14-м месте с 19 очками. Команда демонстрирует результативность в атаке, забив 8 голов в последних 5 матчах, но также испытывает сложности в защите, пропустив 10 голов за тот же период. Джеррод Боуэн, лучший бомбардир команды, находится в хорошей форме.
Последние матчи «Вест Хэма»:
- Борнмут 1:1 Вест Хэм
- Вест Хэм 2:1 Вулверхэмптон
- Лестер 3:1 Вест Хэм
- Вест Хэм 2:5 Арсенал
- Ньюкасл 0:2 Вест Хэм
«Брайтон»
«Брайтон» занимает 9-е место с 24 очками. Команда не выигрывает уже 4 матча подряд, пропуская в каждой из этих игр. Несмотря на это, «Брайтон» стабильно забивает, на счету команды 7 голов за последние 5 матчей. Лидером атак является Дэнни Уэлбек.
Последние матчи «Брайтона»:
- Брайтон 1:3 Кристал Пэлас
- Лестер 2:2 Брайтон
- Фулхэм 3:1 Брайтон
- Брайтон 1:1 Саутгемптон
- Борнмут 1:2 Брайтон
Личные встречи
В истории очных встреч «Брайтон» имеет преимущество, не проигрывая в 13 из 15 последних матчей против «Вест Хэма». В предыдущем сезоне команды обменялись победами, каждая из которых была результативной.
Последние встречи:
- 02.01.2024: Вест Хэм 0:0 Брайтон
- 26.08.2023: Брайтон 1:3 Вест Хэм
- 04.03.2023: Брайтон 4:0 Вест Хэм
Статистика
«Вест Хэм»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
«Брайтон»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Брайтон»
Обе команды нестабильны в обороне, но стабильны в атаке. Вероятнее всего, матч будет результативным с шансами на успех для обеих сторон. «Брайтон» выглядит предпочтительнее благодаря более организованной атаке и историческому преимуществу в личных встречах.
Рекомендации для ставок
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Ничья – коэффициент 3.50
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.
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