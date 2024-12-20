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    • Прогноз на точный счет матча «Вест Хэм» – «Брайтон», Премьер-лига, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вест Хэм» – «Брайтон», Премьер-лига, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на стадионе «Стадион Лондон» состоится матч между «Вест Хэмом» и «Брайтоном» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Обе команды ищут стабильности, сталкиваясь с проблемами в обороне, что обещает зрелищный поединок.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» идет на 14-м месте с 19 очками. Команда демонстрирует результативность в атаке, забив 8 голов в последних 5 матчах, но также испытывает сложности в защите, пропустив 10 голов за тот же период. Джеррод Боуэн, лучший бомбардир команды, находится в хорошей форме.

    Последние матчи «Вест Хэма»:

    • Борнмут 1:1 Вест Хэм
    • Вест Хэм 2:1 Вулверхэмптон
    • Лестер 3:1 Вест Хэм
    • Вест Хэм 2:5 Арсенал
    • Ньюкасл 0:2 Вест Хэм

    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает 9-е место с 24 очками. Команда не выигрывает уже 4 матча подряд, пропуская в каждой из этих игр. Несмотря на это, «Брайтон» стабильно забивает, на счету команды 7 голов за последние 5 матчей. Лидером атак является Дэнни Уэлбек.

    Последние матчи «Брайтона»:

    • Брайтон 1:3 Кристал Пэлас
    • Лестер 2:2 Брайтон
    • Фулхэм 3:1 Брайтон
    • Брайтон 1:1 Саутгемптон
    • Борнмут 1:2 Брайтон

    Личные встречи

    В истории очных встреч «Брайтон» имеет преимущество, не проигрывая в 13 из 15 последних матчей против «Вест Хэма». В предыдущем сезоне команды обменялись победами, каждая из которых была результативной.

    Последние встречи:

    • 02.01.2024: Вест Хэм 0:0 Брайтон
    • 26.08.2023: Брайтон 1:3 Вест Хэм
    • 04.03.2023: Брайтон 4:0 Вест Хэм

    Статистика

    «Вест Хэм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    «Брайтон»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Брайтон»

    Обе команды нестабильны в обороне, но стабильны в атаке. Вероятнее всего, матч будет результативным с шансами на успех для обеих сторон. «Брайтон» выглядит предпочтительнее благодаря более организованной атаке и историческому преимуществу в личных встречах.

    Рекомендации для ставок

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Ничья – коэффициент 3.50

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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